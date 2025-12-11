T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7192 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sulusaray K. / Yeni M, Ekinlik Mevkii, 351 ada ve 9 parselde kayıtlı 2.323,02 m2 yüzölçümüne sahip Tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 11/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli,Merkez İlçesi, Sulusaray(yeni) Kasabası,Ekinlik Mevkii,351 Ada,9 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup,büyüklüğü 2.323,02 m²‘dir.Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup halihazırda mısır anızı durumundadır.Eğimi % 0-2 arasında olup,düz bir topografyaya sahiptir.Taşınmazın üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır.Sulu tarla vasfındadır.Borçlunun hisse oranı tamdır.

351 / 9 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 5,3 km,Sulusaray merkezine 5,9km,Nevşehir merkezine 13,5 km mesafededir.Serbest piyasa koşullarında konum,yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²’si 160 TL ‘dir. Buna göre ; 351 / 9 Nolu Parselin Değeri = 2.323,02 m² x 160 TL = 371.683 TL" denilmiştir.

İmar durumu: Sulusaray Belediye Başkanlığı E-15604559-100-2817 sayılı yazısında "İmar planı sınırları dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir. (Belediye imar cevap yazı alıntısıdır)

Kıymeti: 371.683,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 29/01/2020 tarih ve 1709 Yevmiye ile Tedaş Genel Müdürlüğü adına 505,35 m² irtifak Hakkı Tesis Edilmiştir. Diğer Hususlar; Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Tapu Son Takyidat Kaydı Satış ilanı Ek' indedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sulusaray K. / Yeni M, Ekinlik Mevkii, 351 ada ve 3 parselde kayıtlı 848,06 m2 yüzölçümüne sahip Tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 11/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli,Merkez İlçesi,Sulusaray(yeni) Kasabası,Ekinlik Mevkii,351 Ada,3 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup,büyüklüğü 848,06 m²‘dir.Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup halihazırda boş durumundadır.Eğimi % 0-2 arasında olup,düz bir topografyaya sahiptir.Taşınmazın üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır.Sulu tarla vasfındadır.Borçlunun hisse oranı tamdır.

351 / 3 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 5,3 km,Sulusaray merkezine 5,9km,Nevşehir merkezine 13,5 km mesafededir.Serbest piyasa koşullarında konum,yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²’si 160 TL ‘dir. Buna göre ; 351 / 3 Nolu Parselin Değeri = 848,06 m² x 160 TL = 135.690 TL" denilmiştir.

İmar durumu: Sulusaray Belediye Başkanlığı E-15604559-100-2817 sayılı yazısında "İmar planı sınırları dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir. (Belediye imar cevap yazı alıntısıdır)

Kıymeti: 135.690,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Tapu Son Takyidat Kaydı Satış ilanı Ek'indedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 11:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 11:08

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sulusaray K. / Yeni M, Aşağıöz Mevkii, 353 ada ve 24 parselde kayıtlı 29.062,74 m2 yüzölçümüne sahip Tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 11/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; Nevşehir İli,Merkez İlçesi,Sulusaray(yeni) Kasabası,Aşağıöz Mevkii,353 Ada,24 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup,büyüklüğü 29.062,74 m²‘dir.Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı olup halihazırda boş durumundadır.Eğimi % 4-6 arasında olup,arızalı bir topografyaya sahiptir.Taşınmazın kadastro yolu bulunmamaktadır.Sulu tarla vasfındadır. Borçlunun hisse oranı tamdır.

353 / 24 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola 5 km,Sulusaray merkezine 5,7 km,Nevşehir merkezine 13,3 km mesafededir.Serbest piyasa koşullarında konum,yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²’si 130 TL ‘dir. Buna göre ; 353 / 24 Nolu Parselin Değeri = 29.062,74 m² x 130 TL = 3.778.156 TL" denilmiştir.

İmar durumu: Sulusaray Belediye Başkanlığı E-15604559-100-2817 sayılı yazısında "İmar planı sınırları dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir. (Belediye imar cevap yazı alıntısıdır)

Kıymeti: 3.778.156,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Tapu Son Takyidat Kaydı Satış ilanı Ek'indedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 12:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 12:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Cevherdudayev M, 2936 ada, 2 parselde bulunan, 2 . Kat, 10 No' lu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 149/4715 oranlı, mesken nitelikli, 9 katlı betonarme apartman ve arsası Ana Taş. Nitelikli ve 2.141,99 m2 Ana Taş. Yüzölçümüne sahip taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 11/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda;"İcra konusu taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Cevherdudayev Mahallesi, 2936 ada, 2 Parselde kayıtlı, niteliği “9 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası” olan ana taşınmazın, “Mesken” nitelikli, 2. kat 10 nolu bağımsız bölümüdür.

Ana taşınmazın arsasının 2.141,99 m² yüzölçümüne sahip olduğu, icra konusu 2. kat 10 nolu bağımsız bölümün arsa payının 149/4715 olduğu, 1/1 hissesinin borçlu M..... G...... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

Keşif esnasında dava konusu taşınmaz üzerinde 1 bodrum 1 zemin 7 normal kat olmak üzere toplam 9 katlı, betonarme taşıyıcılı bir yapı olduğu, her katında 4 daire olduğu, asansörlü olduğu, dış cephesinin ısı yalıtımlı olduğu, ahşap oturtma çatılı olduğu, İcra konusu bağımsız bölümün 2. katta yer aldığı, pencerelerinin sert plastik doğrama olduğu, ayrık nizam olduğu tespit edilmiştir. İcra konusu bağımsız bölümün 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet ve 1 balkondan oluştuğu, Bürüt 160,00 m² kullanım alanına sahip olduğu, duvarlarının boyalı olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının fayans kaplama olduğu, ısıtma sisteminin merkezi sistem doğalgazlı olduğu, bodrum katının depo, sığınak vs. olduğu, yapının 15 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz İmar planı içerisindetaşınmazın İmar Planında ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz yakın çevresinde yapılaşmanın sık olduğu görülmüştür. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır.

Bu taşınmazın yapı maliyetinde, ana taşınmazın ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven, bodrum, temel v.s.) yapı maliyetine de eklenmesi gerekmekte olup, bu yapı maliyetinin hangi oranda dava konusu taşınmazın yapı maliyetine etki edeceği tam olarak bilinmediğinden ve değerine doğrudan etki eden arsa payının taşınmazın değerini bulurken hataya yol açacağı, örneğin bu ana taşınmazın zemin katında bulunan daireler üst katlarda bulunan daireden daha az değerli olacağı ancak bu durumun arsa paylarına doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığının bilinmediğinden değer tespitinde serbest piyasa araştırması yapılmasının daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Keşif tarihi 2025 yılı itibarı ile M..... G...... Hissesinin Kıymeti: 3.800.000,00 TL edeceği tespit edilmiştir."denilmiştir.

İmar durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-40878925-115.02.01-54283 Sayılı cevabında; "şehrimiz imar planında ayrık nizam 8 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." şeklinde bildirilmiştir.(Belediye imar cevap yazı alıntısıdır)

Kıymeti: 3.800.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Tapu Son Takyidat Kaydı Satış ilanı Ek'indedir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 14:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 14:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 14:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 14:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.