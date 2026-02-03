T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3379 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mahallesi, 2517 ada, 2 parselde bulunan 21.627,43 m2 yüzölçümüne sahip "Kargir Şarap Fabrikası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Kıymet takdirine itiraz davası sonunda tesis edilen Nevşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/192 Esas 2025/367 Karar sayılı ilamına dayanak 30/07/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; Nevşehir İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahalle, 2517 ada 2 parselde kayıtlı Kargir Şarap Fabrikası Ve Bahçesi niteliğindeki ana taşınmazdır. Söz konusu taşınmaz 21.627,43 m2 yüzölçümüne sahiptir.

Keşif günü itibariyle taşınmaz üzerinde ve dosyada yapılan incelemede E, E1, E2, E3,E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, A ile belirtilen yapılar ile 3 adet çelik sundurma ve 1 adet kayadan oyma mahzen bulunmaktadır.

Taşınmaz arsası Bahçelievler Mahalle 2517 ada 2 parselin bir kısmı şehrimiz imar planında (Taks:0.30 Yençok:21.50) Sanayi Tesis Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve yola isabet etmekte olup, parselin bir kısmı ise Nevşehir imar planı dışında kalmaktadır.

Bahse konu taşınmaz, Bahçelievler Mahalle Nar Yolu Sokak No: 83-85 Merkez/Nevşehir adresinde yer almaktadır. Bahse konu taşınmaza ulaşım için Nar yolu sokak üzerinde kuzeybatı yönünde ilerlenir. Bu sokak üzerinde yer alan Lale Cami’yi geçtikten 375 metre ileride sol kolda yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz Lale Cami’ne 375 metre, Opet Petrol’e 425 m ve Nar Hasbihal Cafe’ye 145 m mesafede olup, ulaşımı kolaydır.



Taşınmazın Arsa Değeri:

Taşınmazın arsa m² birim değeri; dava tarihi (04.07.2025) itibariyle 6.000,00 TL/m2 olacağı hesap edilir.

Taşınmazın arsası dava tarihi itibariyle değeri: 6.000,00 TL/m2 x 21.627,43 m2 = 129.764,580,00 TL edecektir.

Taşınmazın Yapı Değeri:

1-) E ile gösterilen yapı; Bu yapının iki katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının PVC olduğu, zemin kaplamasının seramik olduğu, duvarlarının seramik diğer mahallerin duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, taban alanının 314,89 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 3-A olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 17.100,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden % 60 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

2 x 314,89 m² x 17.100,00 TL/m2 x %(100-60) = 4.307.695,20 TL olduğu tespit edilir.

2-) E1 ile gösterilen yapı; Bu yapı tek katlı, yığma kargır taşıyıcılı olduğu, zemininin beton

kaplı olduğu eski ve bakımsız bir halde olduğu, taban alanının 419,86 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve

Yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri; 419,86 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 1.041.252,80 TL olduğu tespit edilir.

3-) E2 ile gösterilen yapı; Bu yapı tek katlı, yığma kargır taşıyıcılı olduğu, zemininin beton

kaplı olduğu eski ve bakımsız bir halde olduğu, taban alanının 409,59 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu

yapının sınıfı 2-C olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982

tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve

yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve

yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri; 409,59 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 1.015.783,20 TL olduğu tespit edilir.

4-) E3 ile gösterilen yapı; iki katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, eski ve bakımsız halde olduğu, taban alanının 116,85 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

2 x116,85 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 579.576,00 TL olduğu tespit edilir.

5-) E4 ile gösterilen yapı; ağırlık kontrol istasyonu; Bu yapının hali hazırda kullanılmadığı, tek katlı olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, eski ve bakımsız bir halde olduğu, taban alanının 30,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapıların sınıfı 2-C olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden % 80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

30,00 TL/m² x 12.400,00 TL/m2 x %(100-80) = 74.400,00 TL olduğu tespit edilir.

6-) E5 ile gösterilen yapı; Bu yapının iki katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, taban alanının 520,85 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri; 2 x 520,85 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 2.583.416,00 TL olduğu tespit edilir.

7-) E6 ile gösterilen yapı; Bu yapının yıkıldığı keşif esnasında böyle bir yapı olmadığı görülmüştür.

8-) E7 ile gösterilen yapı; Bu yapının tek katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, taban alanının 1.834,54 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu

durumda söz konusu yapının değeri;

1.834,54 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 4.549.659,20 TL olduğu tespit edilir.

9-) E8 ile gösterilen yapı; Bu yapının iki katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, taban alanının 358,44 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile birim

maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde

bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

2x 358,44 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 1.777.862,40 TL olduğu tespit edilir.

10-) E9 ile gösterilen yapı; Bu yapının tek katlı olduğu, yığma taşıyıcılı olduğu, taban alanının 87,71 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

87,71 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 217.520,80 TL olduğu tespit edilir.

11-) E10 ile gösterilen yapının yerinde olmadığı görülmüş olup, bu alanda bekçi kulübesi bulunmaktadır. 1 adet bekçi kulübesi; Bu yapının da fabrika girişinde oluğu, tek katlı olduğu, yığma

taşıyıcılı olduğu, taban alanının 35,00 m² olduğu tespit edilmiştir Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif

tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi

Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz

önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %60 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

35,00 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-60) = 173.600,00 TL olduğu tespit edilir.

12-) E11 ile gösterilen yapı; Bu yapının tek olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, taban alanının 116,85 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

116,85 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 289.788,00 TL olduğu tespit edilir.

13-) Paftada işli olmayan E ile E1 binaları arasında kalan A ile gösterilen yapının; iki katlı olduğu, betonarme taşıyıcılı olduğu, zeminin beton kaplama duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu,

Taban alanının 570,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 2-C olup keşif tarihi itibarı ile

birim maliyeti 12.400,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %80 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu

durumda söz konusu yapının değeri; 2x 570,00 TL/m² x 12.400,00 m² x %(100-80) = 2.827.200,00 TL olduğu tespit edilir.

14-) 3 adet sundurma; Söz konusu sundurmalardan iki tanesinin fabrika bahçesi girişinde

olduğu, bir tanesinin de E3 ile işaretli binanın arkasında olduğu, bu sundurmaların çelik konstrüksiyon olduğu, üzerinin trapez sac kaplı olduğu, taban alanlarının sırasıyla 204,00 m², 420,00 m² ve 170,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 1-A olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti 2.100,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden % 40 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu yapının değeri;

2.100,00 TL/m² x (204,00 m² + 420,00 m² + 170,00 m²)x %(100-40) = 1.000.440,00 TL

olduğu tespit edilir.

15-) Kaya oyma mahzen; E1 ile A ile gösterilen binalarının batı cephelerinde bulunan kaya

oyma mahzen içerisinde 16-17 tonluk mahzenler bulunmaktadır. Bu mahzenin taban alanının yaklaşık

1050,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının sınıfı 1-B olup dava tarihi itibarı ile birim maliyeti

3.050,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvel ve yapının fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden % 40 oranında eksik imalat ve yıpranma payı düşülecektir. Bu durumda söz konusu

yapının değeri;

1.050,00 TL/m² x 3.050,00 m² x %(100-40) = 1.921.500,00 TL olduğu tespit edilir.

Dava tarihine göre taşınmazın değeri:152.124.273,60 TL olacağı görüş ve kanaatindeyiz." denilmiştir.

Adresi : Bahçelievler Mahalle Nar Yolu Sokak No: 83-85 Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 21.627,43 m2

İmar Durumu: Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-115.02.01-49807 sayılı yazısı ile "İlimiz Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 2517 ada, 2 parselin bir kısmı şehrimiz imar planında (Taks:0.30 Yençok:21.50) Sanayi Tesis Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve yola isabet etmekte olup, parselin bir kısmı ise şehrimiz imar planı dışında Kalmaktadır." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 152.124.273,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 27/11/2023 tarihli 35678 yevmiye numaralı "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şeklinde beyan vardır. Diğer hususlar tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 09/03/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.