T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 4.439,56 m² yüz ölçümüne sahip Bağ niteliğindeki taşınmazın büyük kısmı Çakıllar Mevkii İmar Planı içerisinde bir ksımı KT (kütle nizam) Emsal:1.00 ve Yençok:10.50 m ve küçük bir kısmı yeşil alan olarak belirlenmiştir. 18. madde uygulaması yapılmamıştır. Keşif esnasında üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür. Her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Yerleşim yerlerine çok yakın konumda olup yakın çevresinde yapılaşma olduğu görülmüştür. Taşınmaz kuşbakışı olarak Zübeyde Hanım Caddesine 370 metre,50. Yola 50 metre ve Nevşehir Devlet Hastahanesine 150 metre mesafededir. Taşınmazın bağ vasfını kaybettiği, üzerinde tarımsal bir faaliyet olmadığı, üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, üzerinde bakımsız meyve ağaçları olduğu görülmüştür. Taşınmazın %4-7 eğimli topoğrafyaya sahip olduğu görülmüştür. Taşınmaz her ne kadar bağ vasfında gözükse de imar planında bulunması, belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumda olması, etrafında yerleşim yerleri olmasından dolayı arsa olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Nar/Aşağı Mahalle, Çakıllar Mevki, 423 Ada 5 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 4.439,56 m2

İmar Durumu: Taşınmazın büyük kısmı Çakıllar Mevkii İmar Planı içerisinde bir ksımı KT (kütle nizam) Emsal:1.00 ve Yençok:10.50 m ve küçük bir kısmı yeşil alan olarak belirlenmiştir. 18. madde uygulaması yapılmamıştır.

Kıymeti : 10.654.944,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.