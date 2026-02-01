Resmi İlanlar
T.C. NİĞDE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. NİĞDE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/54 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesine karar verilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir ve ayrıntılı bilgiye bu adresten ulaşılabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, Yukarıkayabaşı Mah 3260 Ada, 3 Parsel arsa niteliğindedir. Üzerinde konut vardır.
Yüzölçümü : 1.502,45 m2 Kıymeti : 17.922.975,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.