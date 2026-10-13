T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalılar Ayşe MENDİRES ve İmren GÜRLER'in tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edildiği ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve gerekçeli karar ekli tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Niğde İli Merkez İlçesi Gümüşler/Eski Mah. 532 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesini talep ettiği, bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazın ivazlı veya ivazsız taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış suretiyle giderilebileceği görüşünde rapor sunulduğu, mahkememizin 06/05/2025 tarih, 2023/83 esas ve 2025/538 sayılı kararı ile Niğde İli Merkez İlçesi Gümüşler/Eski Mah. 532 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verildiği, "gerekçeli karara 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf hakkınız bulunduğu hususu ihtar olunur.

" hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.