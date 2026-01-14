T.C. NİĞDE BELEDİYESİ

Madde 1) Aşağıda adresi, cinsi, ada, parsel, m² si, imar durumu, ödeme şekli, muhammen bedeli yazılı arsalar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Artırma usulüyle, satışı yapılacaktır.

S NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ M² İMAR

DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT % 3

ÖDEME ŞEKLİ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 İlhanlı 4201 5 Arsa 16.000,01 İmalathane Tesis Alanı 28.000.017,50 840.000,53 PEŞİN 27/01/2026 14:00 2 İlhanlı 4208 5 Arsa 35.565,49 İmalathane Tesis Alanı 42.678.588,00 1.280.357,64 PEŞİN 27/01/2026 14:03

Madde 2) Arsaların satış ihalesi 27/01/2026 tarihine rastlayan Salı günü hizalarında yazan saatlerde Yukarı Kayabaşı Mahallesi Sağlık Sokak No:1/A- Niğde Valiliği Karşısı Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü Hazım Tepeyran Kültür Merkezi Konferans Salonunda teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 26/01/2026 günü saat 17:30’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi TR40 0020 9000 0011 0912 0000 01 nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen zamandan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçek Kişiler

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe

b) İşin adına hitaben %3 tutarında geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu

c) Nüfus cüzdan fotokopisi

d) Niğde belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi

e) İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi

g) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi

h) Kamu ihale kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) İkametgah belgesi

j) Noter onaylı imza beyannamesi

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

Tüzel Kişiler

a) İhaleye Katılacağına dair dilekçe

b) Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 Geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu

c) Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

d) Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi

e) İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu

f) Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname

g) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

h) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi

i) İhaleye Tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri

j) İhaleye Tüzel kişilik adına katılacaklarda şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti

k) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesİ

l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

Yukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

Madde:4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 20.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde:7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlanen Duyurulur.