T.C. NİĞDE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5267 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, ÇAYIRLI Mahalle/Köy, Şoseüstü Mevkii Mevkii, 159 Ada, 18 Parsel, ARSA: İmar planı içerisinde olup 4.813,39 m. yüz ölçümündedir. Kadastro parselidir, yolu mevcuttur. Dikdörtgen formunda düz bir arazidir. Yerleşik Alanı içerisinde olup alt yapı hizmetlerinden yararlanır. Köy Merkezine 1.500 m. Uzaklıktadır. Üzerinde 4 adet oturumlu yapılar mevcuttur. Etrafında konutlar mevcuttur. Şoseüstü mevkiindedir. Keşif Tarihi itibarıyla serbest piyasa rayiçleri ile değerinin 1.000,00 TL/m birim fiyat üzerinden 4.813.390,00 TL edeceği belirlenmiştir.

Adresi : Çayırlı Köyü, Şoseüstü Mevkii, 159 Ada, 18 Parselde Kayıtlı Tarla Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 4.813,39 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 9.533.424,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.