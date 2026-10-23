T.C. NİKSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, SERKAN KARAMAN ile Davalı, AIGIUN FARZALIEV arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı AIGIUN FARZALIEV- Anvar ve Mariya kızı hakkında tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı ve tebligat yapılamadığı anlaşılmakla; dava dilekçesinin ilanın yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği aksi halde dava konusunun tamamını inkar etmiş sayılacağı, duruşma tarihi olan 12/01/2027 günü saat 11:10'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde 6100 Sayılı HMK'nın maddeleri uyarınca yokluğunda yargılama yapılarak hüküm verileceği dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 21/10/2026