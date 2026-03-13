T.C. NİKSAR KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte bulunan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, mahkememiz kararı temyiz edilmekle;

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanlığının ilamı ile "davalı-birleşen dosya davacısı Arıpınarı Köyü Tüzel Kişiliği vekili ve birleşen dosya davalısı Muzaffer Eroğlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA" dair verilen karar mahkememiz dosyasının taraflarından olan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Murat BOĞA ve Mert TEKİNALP'e tebliğ edilememiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Tokat İli, Almus İlçesi, Ataköy nüf. Kayıtlı 12317452038 T.C.Kimlik Nolu Mehmet ve Canan oğlu, 05/08/2005 doğumlu, MERT TEKİNALP ve Hüseyin oğlu MURAT BOĞA'ya Yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verildiğinden yayın tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak yasal süre içerisinde Karar düzeltme yoluna başvurmadığı takdirde dosyanın yeniden esas numarası alınarak davaya devam edileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.