T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/583 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ : Duraklı Mahallesi
ADA NO : 255
PARSEL NO : 8
VASFI : Fıstıklık
YÜZÖLÇÜMÜ : 56,27 m2 irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil Kurt
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/583 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025