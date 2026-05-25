T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/91 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 145 Ada, 120 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Ankara İli, Sincan İlçesi, Fevzi Çakmak Mah. 145 Ada, 120 Parsel Sayılı Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 8.515,70 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 19.160.325,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.