T.C. NURDAĞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Hisar Mahallesi

ADA NO : 273

PARSEL NO : 7

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Hisar Mahallesi, 273 Ada 7 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya kesin tescili talep etmiştir.

Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Hisar Mahallesi, 273 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi adına tapuda tesis ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki/malikleri tarafından, kendisine yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası husumetin belirtilen idareye yöneltilmesi koşuluyla açılabileceği, Aynı süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarının ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Nurdağı Ziraat Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren davalılar tarafından on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.