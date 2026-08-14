T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ : DEMİRTEPE MAHALLESİ

ADA NO : 101

PARSEL NO : 2

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 58.053,36 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADNAN AÇAR, ALİ DİRİ, AYDIN AKTOĞ, İDRİS AÇAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Demirtepe Mahallesi, 101 ada 2 parselde bulunan 58.053,36 m2 büyüklüğünde davalılara ait sulu tarla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve Botaş Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/486 esas sayısında dava açılmıştır.



1-) Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Demirtepe Mah. 101 ada 2 parsel nolu taşınmazın kamulaştırmayolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmazın sulu tarla vasfında olup,taşımazın tapuda Adnan Açar, Ali Diri, Aydın Aktoğ, İdris Açar adına tapuda kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 09:13'te olduğu,

3-) İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (NusaybinAsliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 11.04.2026