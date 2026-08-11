T.C. NUSAYBİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ

MEVKİİ: ESKİHİSAR MAHALLESİ

ADA NO: 0

PARSEL NO: 15

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 42.000,00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDULLAH DAYAN, AHMET YILDIRIM, ALİ YILDIRIM, AYSEL YILDIRIM, AYŞAN DEMİR, AZAT DEMİR, BEHRAM ARIK, BERFİN DEMİR, CAZYA KILIÇ, CENGİZ YILDIRIM, ÇELEBİ DEMİR, ECEVİT YILDIRIM, EKREM YILDIRIM, EMİNE DEMİR, EVİN ÇELİK, FAHRİYE DEMİR, GÜLSÜM BİLEN, HAMDİYE AKYÜZ, HANSE AYAZ, HASAN DAYAN, HAVVA DEMİR, İBRAHİM OK, İLAVEDDİN YILDIRIM, İLHAN DEMİR, İSMET YILDIRIM, İZZETTİN DEMİR, KAMİLE ORUÇ, KEMAL YILDIRIM, KUTBEDDİN OK, MAHMUT DAYAN-33818094770, MEHMET YILDIRIM, MEHMET SAİT DAYAN, MEHMET SELİM YILDIRIM, MERVE ÇAKIR, MESUT YILDIRIM, MUHAMMED YILDIRIM, MUHSİN YILDIRIM, NALİN BİLGE, NURAY DEMİR ARI, OSMAN YILDIRIM, PELŞİN AKDOĞAN, RECEP YILDIRIM, SEDAT YILDIRIM, SERHAT YILDIRIM, SERKAN YILDIRIM, SONGÜL DEMİR, SÜHEYLA ORUÇ, SÜLEYMAN YILDIRIM, ŞAHİN YILDIRIM, ŞEHMUS YILDIRIM, ŞEYHMUS DEMİR, ŞÜKRİYE YILDIRIM, TAYBET KURT, VALAT DEMİR, ZEYNEP YILDIRIM, ZİNUR YILDIRIM, CENGİZ YILDIRIM, FARUK YILDIRIM, ÖMER DEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 0 ada 15 parselde bulunan 42.000,00 m2 büyüklüğünde davalılara ait susuz tarla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/533 esas sayısında dava açılmıştır.

1-) Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 0 ada 15 parsel nolu taşınmazın kamulaştırma yolu ile Mahkememize dava açıldığı, taşınmaz susuz tarla vasfında olup, taşınmazın tapuda Abdullah Dayan, Ahmet Yıldırım, Ali Yıldırım, Aysel Yıldırım, Ayşan Demir, Azat Demir, Behram Arık, Berfin Demir, Cazya Kılıç, Cengiz Yıldırım, Çelebi Demir, Ecevit Yıldırım, Ekrem Yıldırım, Emine Demir, Evin Çelik, Fahriye Demir, Gülsüm Bilen, Hamdiye Akyüz, Hanse Ayaz, Hasan Dayan, Havva Demir, İbrahim Ok, İlaveddin Yıldırım, İlhan Demir, İsmet Yıldırım, İzzettin Demir, Kamile Oruç, Kemal Yıldırım, Kutbeddin Ok, Mahmut Dayan-33818094770, Mehmet Yıldırım, Mehmet Sait Dayan, Mehmet Selim Yıldırım, Merve Çakır, Mesut Yıldırım, Muhammed Yıldırım, Muhsin Yıldırım, Nalin Bilge, Nuray Demir Arı, Osman Yıldırım, Pelşin Akdoğan, Recep Yıldırım, Sedat Yıldırım, Serhat Yıldırım, Serkan Yıldırım, Songül Demir, Süheyla Oruç, Süleyman Yıldırım, Şahin Yıldırım, Şehmus Yıldırım, Şeyhmus Demir, Şükriye Yıldırım, Taybet Kurt, Valat Demir, Zeynep Yıldırım, Zinur Yıldırım, Cengiz Yıldırım, Faruk Yıldırım, Ömer Demir adına kayıtlı olduğu,

2-) Duruşmanın 17/09/2026 günü saat 14:00'da olduğu,

3-)İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, husumetin BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yönlendirilmesi gerektiği,

4-) 3 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davacı açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazın tesciline karar verileceği,

5-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Nusaybin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,

6-) Davalının kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur.15.04.2026