Resmi İlanlar

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

06-02-2026 00.00

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2023/714, 2023/716, 2023/720, 2023/722, 2023/724, 2023/726, 2023/732, 2023/734, 2023/736, 2023/740, 2023/742, 2023/744, 2023/746, 2023/754, 2023/756, 2023/760, 2023/762, 2023/764, 2023/766, 2023/772, 2023/774, 2023/776, 2023/782 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir İli, Ödemiş ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.15/12/2023

 

ESAS - 2023/714 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 102 ADA 50 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 502,44 m²Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HALİL SAĞDIÇ

ESAS - 2023/716 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 103 ADA 8 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 656,31 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - AYŞE GENCER

ESAS - 2023/720 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mah.

ADA PARSEL - 106 ADA 23 PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ -2,46 m² Mülkiyet 729,8m² Daimi İrtifak hakkı

MALİKLERİ - KADİR FİDAN

ESAS - 2023/722 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 110 ADA 4 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 155,63 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - GÜLSÜM ŞEN, HURİYE UZUNOĞLU, EMİNE FİDAN, ZEYNEP AĞRI

ESAS - 2023/724 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 111 ADA 122 PARSEL -YÜZÖLÇÜMÜ - 62,69 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - DURMUŞ TURGUT

ESAS - 2023/726 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 111 ADA 158 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ- 347,34 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - MEHMET ŞAHİN

ESAS - 2023/732 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 106 ADA 10 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 371,24m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - SACİDE KAYA

ESAS - 2023/734 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 111 ADA 198 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ -625,82 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - MERYEM ŞAHİN

ESAS - 2023/736 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 111 ADA 217 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ- 684,14 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - ZEYNEP AĞRI, HURİYE ERDOĞAN, MUSTAFA ŞAHİN, GÜLSÜM ŞEN, AHMET BİLGİN, MEHMET AĞRI, HALİL İBRAHİM AĞRI, EMİNE FİDAN, OSMAN AĞRI, MUSTAFA COŞKUN, ELİF COŞKUN, ARİFE ŞEN, ABDULHAMİT COŞKUN, FATMA SAĞDIÇ

ESAS - 2023/740 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 141 ADA 6 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 419,37 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HAYRİYE HORZUM

ESAS - 2023/742 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 124 ADA 28 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 142,46 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ -ZEYNEP DEMİR, OSMAN DEMİR, HAVVA DEMİR,MEHMET DEMİR

ESAS - 2023/744 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 124 ADA 22 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 3,38 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HASAN NECİL KARAGÜL

ESAS - 2023/746 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi

ADA PARSEL - 124 ADA 58 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ -422,72 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - ZEYNEP ŞEN

ESAS - 2023/754 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 108 ADA 5 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 48,44 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HAFİZE AVCI, MEHMET AVCI, SERHAT AVCI, LEVENT AVCI, FATMA DAĞLI, AHMET AVCI, ÖMRİYE KARABEY

ESAS - 2023/756 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 108ADA 10 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ -398,91 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - İSMAİL ÖNER, ÖZLEM ÖNER, NİLİFER SÜNCAZOĞLU, MÜNEVVER GÜRKAN, ÖMER ÖZEL,

ESAS - 2023/760 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL -112 ADA 2 PARSEL-YÜZÖLÇÜMÜ-5,76m² mülkiyet, 217,74m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - SUNA UYSAL

ESAS - 2023/762 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 114 ADA 5 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 186,94m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - SÜLEYMAN ARSLAN

ESAS - 2023/764

İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 119 ADA 2 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 49,68 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - NECİBE ÖZTÜRK, HAMİDE KOÇ, NİMET USLU NİLÜFER DOĞAN, NİLÜFER ÖZKİREMİT, MURAT USLU, HİDAYET ADAGİDELİ, HUSULİ USLU, HAVVA OZAN, BEDDİYE OZAN, HEDİYE KESKİN

ESAS - 2023/766 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 119 ADA 6 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ -167,82 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - BEDRİYE OZAN

ESAS - 2023/772 -İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 120 ADA 2 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ -5,29m² Mülkiyet, 184,53Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ DURSUN YILDIZ

ESAS - 2023/774 -İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 121 ADA 1 PARSEL - YÜZÖLÇÜMÜ - 19,33m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - NİMET YAVUZ

ESAS - 2023/776 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL - 124 ADA 4 PARSEL -YÜZÖLÇÜMÜ -6,25m² mülkiyet, 302,13m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - MEMDUHA ÖZCAN

ESAS - 2023/782 - İLÇE - MAHALLE - Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi

ADA PARSEL -153ADA 1 PARSEL -YÜZÖLÇÜMÜ - 6,25m² mülkiyet, 558,36 m² Daimi İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - ZELİHA KILINÇ, MEHMET KILINÇ, NİGAR URUF,09/01/2026

#İlangovtr Basın no ILN02394733