T.C. ÖDEMİŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizden verilen 26/02/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonucunda; davanın kabulü ile ; İzmir İli Ödemiş İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 399 ada 499 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak giderilmesine, satış işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre ve umuma açık arttırma suretiyle yapılmasına, satış bedelinin tapu kaydında ve ilgili veraset ilamında belirtilen paylar oranında taraflara ödenmesine karar verilmiş olup; davalı 479.....774 T.C kimlik numaralı ÜNAL AKÇAM'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden iş bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş ve bu tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı hususu adı geçen davalı ÜNAL AKÇAM’a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.07/05/2026