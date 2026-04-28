T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI - MEHMET EMİN GEZER - T.C.102******60

100 Bluebell Drive, Craigieburn,Vic.Melburn 3064 9846

Mahkememiz yukarıda numarası belirtilen dosyasında davacı Şengül Cezayirli tarafından Ayhan Gezer ve Mehmet Emin Gezer aleyhine İzmir İli Ödemiş İlçesi Atatürk Mah. 507 Ada 518 parsel 2 numaralı bağımsız bölüm ile İzmir İli Ödemiş İlçesi Emmioğlu Mah. 605 Ada 11 parsel sayılı taşınmazdaki 31/40 oranındaki hissenin muris muvazası nedeniyle davacının payı oranında tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi, mümkün olmaması halinde saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini talep edildiği,

Mahkememiz dosyası ile birleşen Ödemiş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/196 Esas 2024/304 Karar sayılı dosyasında, davacı Kadir Gezer tarafından Ayhan Gezer ve Mehmet Emin Gezer aleyhine İzmir İli Ödemiş İlçesi Atatürk Mah. 507 Ada 518 parsel 2 numaralı bağımsız bölüm ile İzmir İli Ödemiş İlçesi Emmioğlu Mah. 605 Ada 11 parsel sayılı taşınmazdaki 31/40 oranındaki hissenin muris muvazası nedeniyle davacının payı oranında tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi, mümkün olmaması halinde saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini talep edildiği,Mahkemenin 01/11/2024 tarihli kararı ile dosyanın Mahkememiz 2024/398 Esas sayılı dosya ile birleştirilmesine, yargılamanın Mahkememiz 2024/398 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, asıl kararla birlikte asıl kararın tabi olduğu kanun yoluna başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği;

Mahkememizce adınıza çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından Mahkememizce iş bu ilanen tebliği yoluna gidildiği, Mahkememiz 11/03/2024 tarihli ara karar ile dava konusu taşınmazların tapu kaydı üzerine üçüncü kişilere devir ve intikalinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği,

İlan tarihinden 7 gün sonra başlamak kaydıyla; 2 hafta içinde HMK 129. Maddedeki unsurları taşıyan cevap dilekçesi verilebileceği, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin ve ya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirtilebilecek belge ve dosyaların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ayrıca delil avansının da Mahkememiz veznesine yatırılması gerektiği, ön inceleme duruşmasının 30/06/2026 günü saat 09:30 da Ödemiş 3. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruşma salonunda yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirebileceği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak Mahkememizce hüküm verilebileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri; duruşma gün ve saatinde tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları ve ya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususları DAVALI MEHMET EMİN GEZER'E İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/04/2026