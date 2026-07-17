T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2025/301 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/301 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, BEYDAĞ Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 1019 Parselde kayıtlı 7.700,00 m² BAĞ. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Parselin orta bölümünde derin su sondaj kuyusu bulunmaktadır. Hissesi tamdır.
Adresi : Beydağ Mah. Beydağ / İZMİR
Yüzölçümü : 7.700 m²
İmar Durumu : Tarım alanında
Kıymeti : 6.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 2.200.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, MUTAFLAR Mahalle/Köy, YANIK Mevkii, 123 Ada, 12 Parselde kayıtlı 10.158,00 m² İncir Bahçesi. Kır taban arazisi olup kıraç topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi Zemini oldukça eğimlidir. Hissesi tamdır.
Adresi : Beydağ İlçesi Mutaflar Mah.123 Ada 12 Parsel Beydağ / İZMİR
Yüzölçümü : 10.158 m²
İmar Durumu : Tarım alanında
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 2.200.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:35
16/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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