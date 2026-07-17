T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/301 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, BEYDAĞ Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 1019 Parselde kayıtlı 7.700,00 m² BAĞ. Fiilen tarla olarak kullanılmaktadır. Taban arazisi olup alüvyon topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından I. Sınıf tarım arazisidir. Zemini düzdür. Parselin orta bölümünde derin su sondaj kuyusu bulunmaktadır. Hissesi tamdır.

Adresi : Beydağ Mah. Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 7.700 m²

İmar Durumu : Tarım alanında

Kıymeti : 6.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 2.200.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, MUTAFLAR Mahalle/Köy, YANIK Mevkii, 123 Ada, 12 Parselde kayıtlı 10.158,00 m² İncir Bahçesi. Kır taban arazisi olup kıraç topraklıdır. Organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi Zemini oldukça eğimlidir. Hissesi tamdır.

Adresi : Beydağ İlçesi Mutaflar Mah.123 Ada 12 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 10.158 m²

İmar Durumu : Tarım alanında

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 2.200.000,00 TL lik ipoteği bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:35

16/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.