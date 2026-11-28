Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/209 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atatürk Mahalle/Köy, Beşgöz Mevkii, 808 Ada, 10 Parsel, 3.kat (son kat) 4 Nolu Mesken. Net kullanım alanının 118 m² , 31/12/2010 tarihliYapı Kullanma İzin Belgesine göre 20 m² bodrum ortak alanı dahil bürüt 185 m² yüzölçüme sahiptir. Bağımsız bölüm, 3 oda, 1 salon, mutfak + oturma, banyo, tuvalet, ebeveyn banyo,hol ve iki balkon şeklindedir. Doğalgaz mevcut olup, ısıtma kombi ve petekli kalorifer sistemi ile yapılmaktadır.Ana yapıda asansör mevcuttur. Ana yapı, dört katlı ve betonarme tarzda imal edilmiştir. Her katta mesken nitelikli bir bağımsız bölüm olmak üzere toplam da dört adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Elektrik ve şebeke suyu ile belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. İlçe( Kaymakamlık) ve çarşı merkezine yaklaşık 1,45 km, Devlet Hastanesine 500 m, Adliye Sarayına 300 m mesafede yer almaktadır.Sosyal yaşamın gerektirdiği mahallere yürüme mesafesindedir. Rağbet gören bir semttedir. Borçlu hissesi tamdır.,

Adresi : Zafer mahallesi Karaaslanoğlu sk N:48 K:3 D:4 Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 524,39 m² ana taşınmaz Arsa vasıflıdır

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 katlı konut alanı Taks:0,30 Kaks:1,20 yapılaşma nispetine sahip

Kıymeti : 7.285.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında,ilan ve şartnamede mevcuttur uyap satış portalından görülebilir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 10:08

26/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.