T.C. OF 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 19. maddesi gereği aşağıda taşınmazların zilyedi davalının adı ve soyadı, dosya numarası, bulunduğu il, ilçe, mevkii, mülkiyet alanı ile kamulaştırma yapılacak alanın yazılı olduğu taşınmazlarda, davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyedine ödeneceğine karar verileceği, son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak zilyet adına Türkiye Vakıflar Bankası Of Şubesine yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye on beş gün süre verileceği, idare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkememize ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verileceği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 22/09/2026

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalı İritfak

Alanı m² Mülkiyet Alanı m² Duruşma tarih ve saati 1 2026/258 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii, Doğusunda Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait, Batısında Ömer Oğlu Halil Yavuz'a Ait Taşınmazlar, Kuzeyinde Şişli Köy Hududu, Güneyinde İse Yol Bulunan Ali Yıldız

(Osman Oğlu) 330.09 m² 437.99 m² 02/12/2026 10:20 2 2026/258 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii, Batısında Ömer Oğlu Alaettin Yavuz'a Ait, Güneyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde İse Yol Bulunan Ali Yıldız

(Osman Oğlu) 28.13 m² 1.319,70 m² 02/12/2026 10:20 3 2026/258 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii, Doğusunda Patika, Batısında Yol, Kuzeyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a, Güneyinde İse Selahettin Oğlu Muzaffer Yıldız'ın Taşınmazı Bulunan Ali Yıldız

(Osman Oğlu) 1.612,34 m² 1.781,02m² 02/12/2026 10:20 4 2026/258 Trabzon ili, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar Mevkii Doğusunda Yol, Batısında Orman, Kuzeyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait, Güneyinde İse Selahettin Oğlu Muzeffer Yıldız'a Ait Taşınmaz Bulunan Ali Yıldız

(Osman Oğlu) 473.78 m² 1.262,59 m² 02/12/2026 10:20 5 2026/259 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar Mevkiinde Doğusu Cevat Yavuz Ömer Oğluna Ait , Güneyi Yakup Yıldız Mansur Oğluna Ait Taşınmazlar, Kuzeyinde Yol, Batısında Şişli Köy Hududu Bulunan Behram Yıldız

(Hasan Oğlu) 458,85 m² 458,85 m² 02/12/2026 10:23 6 2026/259 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar Mevkiinde Doğusu ve Batısı Hüseyin Yıldız Cevat Oğluna Ait Taşınmazlar, Güneyi Şeref Yıldız Ramus Oğluna Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Onur Köy Hududu Bulunan Behram Yıldız

(Hasan Oğlu) 4.097,39 m² 5.046,86 m² 02/12/2026 10:23 7 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu Mevkii Doğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait Taşınmaz, Batısı, Kuzeyi ve Güneyinde Yol Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 62,75 m² 62,75 m² 02/12/2026 10:40 8 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu Mevkii Doğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait, Batısı Behram Yıldız İbrahim Oğluna Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Yol, Güneyinde Dere Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 191,74 m² 194,36 m² 02/12/2026 10:40 9 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu Mevkii Doğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait, Batısı Hüseyin Yıldız Aydın Oğluna Ait Taşınmaz, Güneyinde Yol Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 244,04m² 336,62 m² 02/12/2026 10:40 10 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman Mevkii Doğusu Enver Yıldız Aydın Oğluna Ait, Batısı ve Kuzeyi Orman, Güneyinde Patika Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 83.53 m² 83.53 m² 02/12/2026 10:40 11 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman Mevkii Doğusu Kenan Yıldız Ahmet Oğluna Ait, Batısı Enver Yıldız Aydın Oğluna Ait Kuzeyi Patika, Güneyinde Yol Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 236.74 m² 236.74 m² 02/12/2026 10:40 12 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman Mevkii Doğusu Yol Bulunan, Batısı Niyazi Yıldız'a Ait, Kuzeyi Enver Yıldız Aydın Oğluna, Güneyi Kenan Yıldız Ahmet Oğluna Ait Taşınmaz Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu) 138,90 m² 138,90 m² 02/12/2026 10:40 13 2026/260 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman Mevkii Doğusu Nizayi Yıldız'a Ait, Kuzeyi Behzat Yıldız Hasan Oğluna Ait, Güneyi Miktat Nuhoğlu'na Ait Taşınmaz Bulunan Şeref Yıldız

(Ramus Oğlu 3.074,47 m² 3.074,47 m² 02/12/2026 10:40 14 2026/261 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Hüsamoğlu Mevkii Doğusunda Yol, Batısında Orman, Kuzeyinde Osman Oğlu Ali Yıldız'a Ait, Güneyinde Selahettin Oğlu Salih Yıldız'a Ait Taşınmazların Bulunduğu Muzaffer Yıldız(Selahettin Oğlu) 287,77 m² 486.45 m² 02/12/2026 10:35 15 2026/261 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Hüsamoğlu Mevkii Batısında Yol, Güneyinde Selahettin Oğlu Salih Yıldız'a Ait, Kuzeyinde Osman Oğlu Ali Yıldız'a Ait TaşınmazBulunan Muzaffer Yıldız(Selahettin Oğlu) 237,99 m² 741.41 m² 02/12/2026 10:35 16 2026/262 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman Mevkii Doğusunda Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a Ait, Batısında Ramus Oğlu Şeref Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Orman, Güneyinde Patika Bulunan Enver Yıldız

(Aydın Oğlu) 132.03 m² 132.03 m² 02/12/2026 09:55 17 2026/262 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman Mevkii Doğusunda Ramus Oğlu Şeref Yıldız'a, Batısında Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Patika, Güneyinde Yol Bulunan Enver Yıldız

(Aydın Oğlu) 250,72 m² 250,72 m² 02/12/2026 09:55 18 2026/262 Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman Mevkii Doğusunda Yol, Batında Niyazi Yıldız'a, Kuzeyinde Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a, Güneyinde Ramus Oğlu Şerif Yıldız'a Ait Taşınmazlar Bulunan Enver Yıldız

(Aydın Oğlu) 134,81 m² 134,81 m² 02/12/2026 09:55