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T.C. OF 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09-10-2026 00.00
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T.C. OF 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında verilen ara karar uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 19. maddesi gereği aşağıda taşınmazların zilyedi davalının adı ve soyadı, dosya numarası, bulunduğu il, ilçe, mevkii, mülkiyet alanı ile kamulaştırma yapılacak alanın yazılı olduğu taşınmazlarda, davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma işlemi yapılacağı,  konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyedine ödeneceğine karar verileceği, son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak zilyet adına Türkiye Vakıflar Bankası Of Şubesine yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye on beş gün süre verileceği, idare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkememize ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verileceği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 22/09/2026

S.NoEsas NoMahalleAda/ParselDavalıİritfak
Alanı m²		Mülkiyet Alanı m²Duruşma tarih ve saati
12026/258Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii,Doğusunda Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait, Batısında Ömer Oğlu Halil Yavuz'a Ait Taşınmazlar, Kuzeyinde Şişli Köy Hududu, Güneyinde İse Yol BulunanAli Yıldız
(Osman Oğlu)		330.09 m²437.99 m²02/12/2026 10:20
22026/258Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii,Batısında Ömer Oğlu Alaettin Yavuz'a Ait, Güneyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde İse Yol BulunanAli Yıldız
(Osman Oğlu)		28.13 m²1.319,70 m²02/12/2026 10:20
32026/258Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Yavuzlar Mevkii,Doğusunda Patika, Batısında Yol, Kuzeyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a, Güneyinde İse Selahettin Oğlu Muzaffer Yıldız'ın Taşınmazı BulunanAli Yıldız
(Osman Oğlu)		1.612,34 m²1.781,02m²02/12/2026 10:20
42026/258Trabzon ili, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar MevkiiDoğusunda Yol, Batısında Orman, Kuzeyinde Saffet Kızı Nermin Yıldız'a Ait, Güneyinde İse Selahettin Oğlu Muzeffer Yıldız'a Ait Taşınmaz BulunanAli Yıldız
(Osman Oğlu)		473.78 m²1.262,59 m²02/12/2026 10:20
52026/259Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar MevkiindeDoğusu Cevat Yavuz Ömer Oğluna Ait , Güneyi Yakup Yıldız Mansur Oğluna Ait Taşınmazlar, Kuzeyinde Yol, Batısında Şişli Köy Hududu BulunanBehram Yıldız
(Hasan Oğlu)		458,85 m²458,85 m²02/12/2026 10:23
62026/259Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Yavuzlar MevkiindeDoğusu ve Batısı Hüseyin Yıldız Cevat Oğluna Ait Taşınmazlar, Güneyi Şeref Yıldız Ramus Oğluna Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Onur Köy Hududu BulunanBehram Yıldız
(Hasan Oğlu)		4.097,39 m²5.046,86 m²02/12/2026 10:23
72026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu MevkiiDoğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait Taşınmaz, Batısı, Kuzeyi ve Güneyinde Yol BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		62,75 m²62,75 m²02/12/2026 10:40
82026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu MevkiiDoğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait, Batısı Behram Yıldız İbrahim Oğluna Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Yol, Güneyinde Dere BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		191,74 m²194,36 m²02/12/2026 10:40
92026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Hüsamoğlu MevkiiDoğusu İhsan Yıldız Fazlı Oğluna Ait, Batısı Hüseyin Yıldız Aydın Oğluna Ait Taşınmaz, Güneyinde Yol BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		244,04m²336,62 m²02/12/2026 10:40
102026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman MevkiiDoğusu Enver Yıldız Aydın Oğluna Ait, Batısı ve Kuzeyi Orman, Güneyinde Patika BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		83.53 m²83.53 m²02/12/2026 10:40
112026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman MevkiiDoğusu Kenan Yıldız Ahmet Oğluna Ait, Batısı Enver Yıldız Aydın Oğluna Ait Kuzeyi Patika, Güneyinde Yol BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		236.74 m²236.74 m²02/12/2026 10:40
122026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman MevkiiDoğusu Yol Bulunan, Batısı Niyazi Yıldız'a Ait, Kuzeyi Enver Yıldız Aydın Oğluna, Güneyi Kenan Yıldız Ahmet Oğluna Ait Taşınmaz BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu)		138,90 m²138,90 m²02/12/2026 10:40
132026/260Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mah. Çiliman MevkiiDoğusu Nizayi Yıldız'a Ait, Kuzeyi Behzat Yıldız Hasan Oğluna Ait, Güneyi Miktat Nuhoğlu'na Ait Taşınmaz BulunanŞeref Yıldız
(Ramus Oğlu		3.074,47 m²3.074,47 m²02/12/2026 10:40
142026/261Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Hüsamoğlu MevkiiDoğusunda Yol, Batısında Orman, Kuzeyinde Osman Oğlu Ali Yıldız'a Ait, Güneyinde Selahettin Oğlu Salih Yıldız'a Ait Taşınmazların BulunduğuMuzaffer Yıldız(Selahettin Oğlu)287,77 m²486.45 m²02/12/2026 10:35
152026/261Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Hüsamoğlu MevkiiBatısında Yol, Güneyinde Selahettin Oğlu Salih Yıldız'a Ait, Kuzeyinde Osman Oğlu Ali Yıldız'a Ait TaşınmazBulunanMuzaffer Yıldız(Selahettin Oğlu)237,99 m²741.41 m²02/12/2026 10:35
162026/262Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman MevkiiDoğusunda Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a Ait, Batısında Ramus Oğlu Şeref Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Orman, Güneyinde Patika BulunanEnver Yıldız
(Aydın Oğlu)		132.03 m²132.03 m²02/12/2026 09:55
172026/262Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman MevkiiDoğusunda Ramus Oğlu Şeref Yıldız'a, Batısında Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a Ait Taşınmaz, Kuzeyinde Patika, Güneyinde Yol BulunanEnver Yıldız
(Aydın Oğlu)		250,72 m²250,72 m²02/12/2026 09:55
182026/262Trabzon İli, Hayrat İlçesi, Yarlı Mahallesi, Çiliman MevkiiDoğusunda Yol, Batında Niyazi Yıldız'a, Kuzeyinde Fazlı Oğlu Cengiz Yıldız'a, Güneyinde Ramus Oğlu Şerif Yıldız'a Ait Taşınmazlar BulunanEnver Yıldız
(Aydın Oğlu)		134,81 m²134,81 m²02/12/2026 09:55
#İlangovtr Basın no ILN02563813