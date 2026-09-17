T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve saate yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 03/09/2026

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İritfak

Alanı m² Mülkiyet Alanı m² Duruşma tarih ve saati 1 2026/78 Trabzon İli

Hayrat İlçesi

Cumhuriyet Mahallesi 631 ada 30 parsel Ahmet Akay, Ahmet Kurşun, Aynur Albayrak, Ayşe Beşiroğlu, Binnaz Tellioğlu, Cengiz Akay, Dursun Kurşun, Elmas Akay, Emre Kurşun, Fatma Akyüzlü, Fatma Nuhoğlu, Hafiye Akay, Hasan Akay, Hasan Kurşun, Hasan Kurşun, Hayrettin Akay, İsa Akay, Kadriye Aydemir, Kenan Kurşunoğlu, Musa Akay, Nermin Özdemir, Nimet Kurşunoğlu, Nurgül Akay Toz, Rüştiye Kurşun, Salih Kurşunoğlu, Saliha Nurver Kurşun, Süleyman Akay, Şermin Kurşunoğlu, Türkan Kurşun, Zafer Kurşun, Zülfiye Kurşunoğlu 25867,93 0 18/12/2026

09:15