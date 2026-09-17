NTV
Resmi ilanlar

T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

18-09-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. OF 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve saate yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 03/09/2026

S.NoEsas NoMahalleAda/ParselDavalılarİritfak
Alanı m²		Mülkiyet Alanı m²Duruşma tarih ve saati
12026/78Trabzon İli
Hayrat İlçesi
Cumhuriyet Mahallesi		631 ada 30 parselAhmet Akay, Ahmet Kurşun, Aynur Albayrak, Ayşe Beşiroğlu, Binnaz Tellioğlu, Cengiz Akay, Dursun Kurşun, Elmas Akay, Emre Kurşun, Fatma Akyüzlü, Fatma Nuhoğlu, Hafiye Akay, Hasan Akay, Hasan Kurşun, Hasan Kurşun, Hayrettin Akay, İsa Akay, Kadriye Aydemir, Kenan Kurşunoğlu, Musa Akay, Nermin Özdemir, Nimet Kurşunoğlu, Nurgül Akay Toz, Rüştiye Kurşun, Salih Kurşunoğlu, Saliha Nurver Kurşun, Süleyman Akay, Şermin Kurşunoğlu, Türkan Kurşun, Zafer Kurşun, Zülfiye Kurşunoğlu25867,93018/12/2026
09:15
#İlangovtr Basın no ILN02550719