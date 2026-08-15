T.C. OLTU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar ALETTİN ALKAN, ASALET KAMAN, CEYRAN ALKAN, ENGİN ALKAN, GÜLHAYAT KAMAN, YENER ALKAN, YILDIZ ALKAN, YÜCEL ALKAN, ZÖHRE TOPCU ile Davalılar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, OLUR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava konusu Erzurum İli Olur İlçesi Merkez Yeşilbağlar Mahallesi Cılaslar(Kalo) mevkii 21/10/2025 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide yer alan "A" harfi ile sınırları mavi renkli kalemle boyalı olarak gösterilen, yüzölçümü 2.077,64 m² olan, kuzeyinde Oltu Çayı, batısında Olur ilçesi Olurdere Mahallesi 103 ada 107 parsel ve 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu, doğusunda ve güneyinde Olur İlçesi Merkez Yeşilbağlar Mahallesi 189 ada 38 parselin bulunduğu, "B" harfi ile sınırları yeşil renkli kalemle boyalı olarak gösterilen, yüzölçümü 877,88 m² olan batısında Olur ilçesi Olurdere Mahallesi 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu, kuzeyinde Olur İlçesi Merkez Yeşilbağlar Mahallesi 189 ada 38 parselin bulunduğu, tescil harici kalan yerlerin davacılar adına tescili talep olmuş olup TMK'nın 713. maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.