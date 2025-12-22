T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Yaylatepe Mahallesi

MEVKİİ : Köy içi

ADA NO : 124

PARSEL NO : 117

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.764,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :MURAT KAYA (T.C. NO: 51793497454), MEHMET HIDIR KAYA (T.C. NO: 51859495264)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün

12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/323 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.12.2025