Resmi İlanlar
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/323 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Yaylatepe Mahallesi
MEVKİİ : Köy içi
ADA NO : 124
PARSEL NO : 117
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.764,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :MURAT KAYA (T.C. NO: 51793497454), MEHMET HIDIR KAYA (T.C. NO: 51859495264)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/323 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16.12.2025