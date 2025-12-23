Resmi İlanlar
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/320 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi
MEVKİİ : Kırmızı Göl
ADA NO : 176
PARSEL NO : 273
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 650,65 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :MEHMET OĞUZ (T.C. NO: 33665101218)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/320 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15.12.2025