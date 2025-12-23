T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi

MEVKİİ : Kırmızı Göl

ADA NO : 176

PARSEL NO : 273

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 650,65 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :MEHMET OĞUZ (T.C. NO: 33665101218)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün

12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/320 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15.12.2025