T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Yeni Mahallesi

MEVKİİ : Fahro

ADA NO : 189

PARSEL NO : 83

VASFI : Yol (ifraz öncesi tarla)

YÜZÖLÇÜMÜ : 489,88

MALİKİN ADI VE SOYADI :ÖMER TEMİZ (T.C. NO: 30727706114)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün

12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/309 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14.12.2025