Resmi İlanlar
T.C. ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/309 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin İli, Ömerli ilçesi, Yeni Mahallesi
MEVKİİ : Fahro
ADA NO : 189
PARSEL NO : 83
VASFI : Yol (ifraz öncesi tarla)
YÜZÖLÇÜMÜ : 489,88
MALİKİN ADI VE SOYADI :ÖMER TEMİZ (T.C. NO: 30727706114)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Karayolları Genel Müdürlüğünün
12/02/2018 tarihli ve 2018/80 sayılı kamulaştırma kararı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/309 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.14.12.2025