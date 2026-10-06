T.C. ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI HAYRETTİN SÜĞÜT - (48997590180)

Davacılar MAKBULE SÜĞÜT, MUHAMMED ŞÜKRÜ SÜĞÜT, SEMANUR SÜĞÜT tarafından davalılar SÜLEYMAN SÜĞÜT, HALİS SÜĞÜT, HAYRETTİN SÜĞÜT aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) ilişkin davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkeme kararında "Davacı tarafça kendisine verilen kesin süre içerisinde davalıların bilgileri bildirilmediğinden 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 119/1-b ve 119/2 gereği davanın açılmamış sayılmasına," karar verilmiş,

Davacılar vekili yasal süresi içerisinde İstinaf Başvuru Dilekçesi sunmuştur.

DAVALI HAYRETTİN SÜĞÜT'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş,

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca, işbu gerekçeli karar özeti ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi, ilanın gazete veya internet ilan portalısnda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, mahkememize veya tebliğ alanın bulunduğu yerdeki nöbetçi hukuk mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir. İlan olunur.02/10/2026