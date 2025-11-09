T.C. ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

1-Davanın KABULÜNE,

2- Dava konusu Mardin İli Ömerli İlçesi Yeni Mahallesi 116 Ada 1 Parsel, 183 Ada 17 Parsel ve 183 Ada 37 parsel ile Mardin ile Ömerli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 167 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm şerh ve yükümlülükler ile birlikte genel açık arttırma yolu ile ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satış bedelinin tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına,

3- Peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile satış bedeli üzerinden %o11,38 (binde 11,38) nispi harcın taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Satışın umuma açık olarak, açık arttırma suretiyle İİK. Hükümlerine uygun olarak yapılmasına,

5-Satışta Ömerli Yazı İşleri Müdürünün Yetkili Kılınmasına,

6- Davacının yapmış olduğu toplam İlk harç 20,40 TL, Posta gideri, 603,40 TL, tebligat gideri 2.668,5 bilirkişi ücreti, 2.150, Keşif harcı, -571,90- Araç gideri 200 TL üzere toplam -6.214,20 - TL yargılama giderinin hisseleri oranında paydaşlara aidiyetine,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ye göre -8.900- TL vekalet ücreti vekaletin payları oranında paydaşlardan tahsili ile davacıya verilmesine,

8-Davacının yatırmış olduğu gider avansından artan kısmının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere 55324379288 T.C Kimlik Numaralı Halimi BARIŞ'a mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.