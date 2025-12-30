T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Alev Kavaklı- Azime Usta- Derya Özer- Leyla Usta- Nimet Usta- Reyhan Çağlar- Selda Usta- Serap Öylek-Seval Varış-Tuna Usta tarafından Giresun ile Merkez ilçe Eriklimanı Mahallesi nüfusuna kayıtlı davalı 19883004104 TC Kimlik numaralı Emine Bölükbaşı ve diğer hissedarlar aleyhine açılan, Ordu ili Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi 125 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut müşterek yapıya ilave olarak davacıların murislerince yapılan yapıların ve yine müşterek taşınmaz üzerinde davacıların murisi Mehmet Usta ve kendilerince yetiştirilen findık ocakları ve meyve ağaçları ile yapı ve eklentileri muhdesatların aidiyetlerinin yapan ve yetiştiren davacılara aidiyetinin tespitine karar verilmesi davasında davalı Emine Bölükbaşı Rauenthaler Str.22 Wiesbaden 65197 9893 Almanya adresine tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve 14/05/2026 tarih ve 09.15 saatli duruşma gününün iş bu ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde HMK.mad.129'daki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği, ilk itirazlarını cevap dilekçesi ile ileri sürmesi, aksi halde ilk itirazların dinlenmeyeceği, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklemesi gerektiği hususu ilan olunur. (6100 sayılı HMK'nın 117, 122/1, 126, 128, 129,130 md.)