T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Ordu ili Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 54622464306 TC Kimlik numaralı Sezgin ile Şükran kızı 14/05/1981 doğ. Aslı ÇETİNKAYA'ya tespit edilen adresinde tebligat yapılamadığından, 09/07/2026 tarihli saat 09.30'a bırakılan ön inceleme duruşma gününün HMK 139 uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtarını içeren davetiyenin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.