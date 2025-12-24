Resmi İlanlar
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
25-12-2025 00.00
ESAS NO : 2025/707 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kökenli Mahallesi 144 ada 30 parsel sayılı taşınmaz hakkında mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.19/12/202
