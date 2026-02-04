T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/5 ve 2026/6 Esas

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Özlükent Mahallesi, 103 ada 11 ve 12 parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyası üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.02.02.2026