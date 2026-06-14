T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;

Ordu ili Ulubey İlçesi Güzelyurt Mahallesi 1280 ada 33 parsel,

Ordu ili Ulubey İlçesi Eymür Mahallesi 887 ada 1 parsel ve 894 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.10/06/2025