Resmi ilanlar
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/25,26 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili Ulubey İlçesi Güzelyurt Mahallesi 1280 ada 33 parsel,
Ordu ili Ulubey İlçesi Eymür Mahallesi 887 ada 1 parsel ve 894 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.10/06/2025
#İlangovtr Basın no ILN02488420