T.C. ORHANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan muhdesatın aidiyetinin tespiti davasında davacı Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Çöreler Mahallesi, 117 ada 6 parsel üzerindeki betonarme ev, ahır, samanlık, ardiye, 6 çeşit meyve ağacı, etraflarını çevreleyen tel örgünün kendisine ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 21/04/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.