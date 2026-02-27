T.C. ORHANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan tapu iptal tescil davasında davacı Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 113 ada 1 parsel sayılı taşınmazın orman vasfında olduğunu tespiti ile orman vasfıyla maliye hazinesi adına kayıt ve tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

22/05/2024 tarihli bilirkişi raporunda 113 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın tamamının orman sayılan yerlerden olduğu, dava tarihi itibariyle değerinin 706.880,40 TL olduğu tespit edilmiştir.

Duruşma Günü: 07/07/2026 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.