T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORHANELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Yenice Mahallesi 110 ada 14 Parsel sayılı taşınmaz 16.497,38 m² tarla vasıflıdır taşınmaz üzerinde hububat yetiştirciliği yapıldığı tespit edilmiştir. Ana yola cephesi bulunmaktadır. 1179,11m² lik kısmından Doğalgaz hattı geçmektedir. Rakım 751-764 m arasındadır. %6 eğime sahiptir.Büyükorhan ilçe Merkezine 1,3 km uzaklıtadır sulam imkanı olup sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde '' Orhaneli Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2024 tarih 2024/10 Esas sayılı El koyma kararı '' şerhi ile '' Orhaneli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/01/2025 Tarih 2024/374 Esas Sayılı Kamulaştırma Bedelinin tespiti ile idare adına tescili istenmiştir'' şerhi ve Tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır . Konu : Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası'' şerhi vardır.Şerhlerle birlikte satılacaktır.
Adresi : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Yenice Mahallesi Büyükorhan / BURSA
Yüzölçümü : 16.497,38 m2
İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 19.796.856,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:12
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Hocahasan Mahallesi 257 ada 1 Parsel Taşınmaz 19.743,98 m² tarla vasıflıdır Taşınmazın üzerinde hububat yetiştircilği yapıldığı tespit edilmiştir. Ana yola cephesi bulunmaktadır. TEDAŞ lehine 1893,39 m² irtifak hakkı vardır. Rakım 748-760 ma arasındadır. %4 eğime sahiptir. Büyükorhan ilçe merkezine 1,3 km uzaklıktadır. Sulama imkanı olup, sulu tarım arazısidır.
Adresi : Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Yence Mahallesi Büyükorhan / BURSA
Yüzölçümü : 19.743,98 m2
İmar Durumu: Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 19.743.980,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Bu parsel üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 1893,39m2'lik kısmında irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 12:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.