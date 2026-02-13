T.C. ORHANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tebligat Konusu: Dava dilekçesi, Tensip zaptı, Beyan dilekçesi ve Duruşma gününün Tebliğ

Tebligat Muhatapları: Muharrem KARATEPE 31*******26

Davacı Ali BEYTEKİN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde davalı olarak belirtilen Muharrem KARATEPE mernis adresi olmadığında dolayı, mernis adresi olmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, beyan dilekçesi ekinde ekli ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

30/04/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle: Davacı vekili dava konusu Bursa ili, Orhaneli ilçesi, Yazlıca mahallesi 123 ada 45 parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talep edilmiştir.

Durusma Günü: 13/03/2026 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.