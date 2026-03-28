T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 210 Parsel...

Yüzölçümü : 6.918,92 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.881.082,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 219 Parsel...

Yüzölçümü : 6.324,43 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.375.765,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:13

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:13

26/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.