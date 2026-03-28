T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 210 Parsel...
Yüzölçümü : 6.918,92 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.881.082,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:56
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:56
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 219 Parsel...
Yüzölçümü : 6.324,43 m2
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.375.765,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:13
26/03/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.