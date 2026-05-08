T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 157 Ada, 39 Parsel...

Yüzölçümü : 14.921,23 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 18.651.537,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:02

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, 107 Ada, 58 Parsel...

Yüzölçümü : 11.241,04 m2

İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 11.803.092,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.