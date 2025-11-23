T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: BAYRAM ERDEM

SUNAY GÜZEL

VEKİLİ: Av. AYSEL DİRLİKTUTAN

DAVALILAR:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUĞLA -

2- MALİYE HAZİNESİ -

3- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

Davacılar Bayram Erdem ve Sunay Güzel, davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Dava konusu (1 Nolu) Dalaman ilçesi Kayadibi Mahallesi doğusu: Tescil harici yer (Kerim Erdem Zeytinliği), Güneyi: 103 ada 4 nolu parsel, Batısı: Tescil harici yer (Yol) ile çevrili, dava konusu (4 Nolu) Dalaman ilçesi Kayadibi Mahallesi Kuzeyi: Tescil harici yer ve ötesinde 102 ada 33 parsel, Doğusu: Tescil harici yer (Kerim erdem zeytinliği), Batısı: Tescil harici yer (Yol ve Bayram Erdem zeytinliği ile çevrili, dava konusu (3 Nolu) Dalaman ilçesi Kayadibi Mahallesi Kuzeyi: Tescil harici yer ve ötesinde 102 ada 33 parsel, Doğusu: Tescil harici yer (Sunay Güzel zeytinliği), Güneyi: Yol ve Kerim Erdem zeytinliği ile çevrili, dava konusu (7 Nolu) Dalaman ilçesi Kayadibi Mahallesi Kuzeyi: Tescil harici yer ve ötesinde 102 ada 58 parsel, Doğusu: Tescil harici yer (Müslüme Acar zeytinliği), Güneyi: Tescil harici yer (Yol) ve ötesinde 103 ada 4 nolu parsel, Batısı. Tescil harici yer (Alime Çelik zeytinliği) ile çevrili tapusuz taşınmazlara ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.