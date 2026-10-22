T.C. ORTACA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: VAYİDE KAYA

DAVALILAR:

1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- DALAMAN BELEDİYESİ

3- MALİYE HAZİNESİ

Davacı Vayide Kaya davalılar Maliye Hazinesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle;

Muğla İli, Dalaman İlçesi, Kızılkaya Mahallesi Yenipınar Mevkiinde; kuzeyi 191 ada 33 parsel, doğusu ve güneyin batı kısmı tescil harici alan, güneyi batı kısmı fiili yol batısı, yol ile çevrili 1.689,84 m2 miktarlı taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.