Resmi İlanlar
T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/479 Esas
DAVACI: ÖZKAN SELÇUK - 63847099668
VEKİLİ: Av. TALİP GÜÇLÜ
DAVALILAR:
1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- T.C DALAMAN BELEDİYESİ
3- MALİYE HAZİNESİ
Davacı Özkan Selçuk davalılar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediyesi, Maliye Hazinesi aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla İli, Dalaman İlçesi, Karacaağaç Mahallesi 153 ada 13 parsel numaralı taşınmazın doğusunda kalan ve 1.234,79 m² yüz ölçümlü tapusuz taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 30/12/2025