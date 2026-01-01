T.C. ORTACA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: ÖZKAN SELÇUK - 63847099668

VEKİLİ: Av. TALİP GÜÇLÜ

DAVALILAR:

1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- T.C DALAMAN BELEDİYESİ

3- MALİYE HAZİNESİ

Davacı Özkan Selçuk davalılar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dalaman Belediyesi, Maliye Hazinesi aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Muğla İli, Dalaman İlçesi, Karacaağaç Mahallesi 153 ada 13 parsel numaralı taşınmazın doğusunda kalan ve 1.234,79 m² yüz ölçümlü tapusuz taşınmaza ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır.Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. 30/12/2025