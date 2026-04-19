T.C. OSMANELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : Salim Gencer, Ziya Kepez, Adil Güneş, Ayşe Gençer, Ayten Sümer, Bedirhan Sümer , Çınar Akbaş, Ebru Sümer Çınar, Ercan Sunay,fadime Pazar, Fatma Gençer, Fikret Dalgıç,gülce Sunay, Güldane Durak, Gülşen Sümer, Gültekin Akbaş, Hasan Ali Karataş, Havva Özviran, Hüseyin Sert, İbrahim Akbaş, İbrahim Gencer, Kübra Sümer Dikmen, Lokman Pazar, Mehmet Güneş, Murat Sunay, Mustafa Pazar, Mütare Bayram, Necati Gencer, Nuray Kaçar, Özge Sunay,özlem Akbaş, Öznur Akbaş, Pınar Değerli, Rabia Kara, Ramazan Dalgıç, Ramazan Güneş, Recep Akbaş, Reşat Sert, Sadık Akbaş, Sadık Gencer, Saime Karagür, Saime Satılmış, Saniye Urhan, Selma Demiratan, Serpil Aymak, Serpil Keskin, Sevcan Cebe, Şenel Kepez, Tuba Elibol, Yusuf Tolga Sunay, Zehra Kantar, Zeki Dalgıç , Ziya Dalgıç

Davacı Muzaffer SÜMER tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından dava konusu olan Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, İnönü Mahallesi 725 ada 144 parsel ve 725 ada 123 parsel sayılı taşınmazlarda pay sahibi olan Ayşe Gençer, Ramazan Dalgıç, Fatma Gençer ve Fadime Pazar hakkında yapılan adres araştırmalarından bir netice alınamadığından ilgililere tebligat yapılamamıştır. Bu suretle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/06/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.