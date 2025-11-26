T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: SELÇUK BEKEN Baş Mahalle 1017 Sk N:48 Merkez/ OSMANİYE

Davacı , Selma BEKEN ile Davalı , SELÇUK BEKEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle;

Davalı SELÇUK BEKEN adına duruşuma zaptı tebliğe gönderilmiş ancak davalıya duruşma zaptı tebliği yapılamamış, yaptırılan araştırma neticesinde adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına duruşma zaptının ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı Selma BEKEN tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2022/559 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında 13/03/2026 günü saat 09:35 yeni duruşma gün ve saatinizdir." (21/10/2025 tarihli duruşma zaptı) tebliği yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.