T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilişkin olarak dosyamıza ibraz olunan 30/01/2025 tarihli Ziraat Mühendisi Bilirkişi Raporu, 29/01/2025 tarihli Harita Mühendisleri Bilirkişi Heyet Raporu, 24/03/2025 ve 22/12/2025 tarihli Orman Mühendisi Bilirkişi Raporu ve 17/12/2025 tarihli Harita Mühendisi Bilirkişi Ek Raporlarının 10724271600 T.C kimlik numaralı dahili davalı Pınar Bakar'a tebliğ yollarının tükenmiş olması sebebiyle işbu raporların ilanen tebliğine karar verildiğinden, yukarıda mezkur raporların; "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" şerhi ile adı geçene tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28.10.2026