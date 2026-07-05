T.C. OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ZÜLEYHA MILIK ile Davalı , AHMED ABDİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı AHMED ABDİN adına gerekçeli karar tebliği yapılamamış, kollukça yaptırılan araştırma neticesinde adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı ZÜLEYHA MILIK tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2024/294 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında karar verilmiş olup verilen karar aşağıdaki şekildedir. "1-Davanın KABULÜ ile; Suriye Arap Cumhuriyeti Laskiye NURETTİN ve FATMA 'dan olma, 01/05/1973 doğumlu, 99178858476 yabancı kimlik nolu, ZÜLEYHA MILIK ile, Naile Osman ve Kemal oğlu Şamruran 02/04/1966 doğumlu 0607001605603831763 Ulusal numaralı Ahmed ABİDİN'in T.M.K'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Tarafların müşterek çocukları 01/01/2009 doğumlu 99961907886 yabancı kimlik numaralı MUSTAFA ABDİN'in velayetinin davacı anneye verilmesine.3-Tarafların ve müşterek çocuklarının menfaatleri ve seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak; her ayın 1. ve 3.hafta Cumartesi günleri saat 10:00 ila ertesi günü saat 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. günleri saat 10:00 ila ertesi günü saat 17:00 saatleri arasında, her yıl sömestr tatilinin ilk haftası Cumartesi günü saat 10:00 ile takip eden haftanın ilk cuma günü saat 17:00'e kadar ve her yıl Temmuz ayının birinci günü saat 10:00’dan otuz birinci günü saat 17:00’ye kadar aralıksız olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocukları ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE. Bu süreler içinde tarafların adı geçen müşterek çocuklarının velayet kendisine verilen taraftan alınarak velayet kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE. - Velayeti kendisine verilmeyen tarafa müşterek çocuğun EĞİTİM/ SAĞLIĞI konusunda bulunduğu/ yatırıldığı okul/ sağlık kuruluşu binasında idarenin ( HASTAHANE BAŞ HEKİMİ/ OKUL MÜDÜRÜ) belirleyeceği uygun yer ve süre içerisinde bir görevli (hemşire/ müdür yardımcısı) yanında TMK m. 182 f. 3, c.1 hükmü uyarınca hasta çocuğunu ZİYARET HAKKI/ öğrenci çocuğun durumu konusunda yetkilisinden ( doktoru, öğretmeni) BİLGİ EDİNME HAKKI verilmesine, - Çocuğun ikametgah adresi ve çocukla karşı taraf arasında kendisinin rahatsız etmeyecek biçimde telefonla görüşebilmesi için çocuğa ulaşabileceği telefon numarasının yazılı olarak bildirilmesine, çocuğun menfaati gözetilerek çocuğu sosyal ve eğitimsel hayatını aksatmayacak şekilde bildirilen telefon ile velayet kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasında telefon görüşmesi sağlanmasına, - Şahsi ilişki ve velayet hususuna aykırı davranılması halinde çocuğun menfaati gözetilerek velayetin değiştirilebileceği hususunun taraflara ihtarına,4-Velayet ve şahsi ilişki kararının karar kesinleşinceye kadar tedbiren dahi uygulanmasına,5-Velayeti kendisine verilen eşe reşit olmayan ve yukarıda belirtilen çocukların varsa mal varlığı konusunda tebliğden itibaren 1 ay içinde mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermesi, ayrıca bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri bildirmesi aksi takdirde çocukların mallarını, yönetmekte yeterince özen göstermemeleri halinde Türk Medeni Kanunu'nun 360 - 361'ince maddelerinde öngörülen malların belli bir yere tevdii edilmesi - güvence gösterilmesi - malların yönetiminin bir kayyuma devredilmesi - dahil tüm önlemlerin alınabileceği konusunda ihtaraat yapılmasına,6-Dosyanın Adli Yardımlı Açılmış Olması Nedeniyle, dosyada yapılan; 427,60 TL başvurma harcı, 732,00 TL peşin harç, basın ilan kurumu aracılığı ile ilanen tebligat ücreti 18.144,00 TL, 1.000,00 TL tercüman ve 545,00 TL'den oluşan 20.848,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNE ADINA İRAT KAYDINA,7-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde varsa dosyada kalan bakiye gider avanslarının yatırana iadesine,8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,9-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine, Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı."

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.