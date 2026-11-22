DAVALI: 1- AHMET ÖKSÜZ Rızaiye Mahallesi 10031 Sokak No:21 Merkez/ Osmaniye

Davacı T.C Devlet Demir Yolları tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemememizce dava dosyasında belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip bozma zaptı, istinaf ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/02/2027 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip bozma zaptı, istinaf ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.