T.C. OSMANİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR: 1-FATMA KAHYALAR - (T.C.28862242420) LONDON N15 /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı Osmaniye Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurt dışı adresinize gönderilen tebligatın ihbar bildirim mektubununu almayı reddetmeniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Tebligat hususunda bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/06/2026