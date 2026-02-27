T.C. OSMANİYE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ARAP MEHMET TEHÇİ ile Davalı , TEHÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu edilen Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Tehçi köyü tapulama sınırları içerisinde bulunan doğusunda yol, güney batısında yol ve Osmaniye ili, Tehçi köyü, 111 ada 263 parsel sayılı taşınmaz, kuzeyinde yol ve 172 ada 4 parsel sayılı taşınmaz sınırlarına komşu olarak bulunan yaklaşık 1527,27 Metrekare tescil harici taşınmazın bulunduğu kısmın davacı ARAP MEHMET TEHÇİ (T.C.35474350146) adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin deliller ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/196 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.