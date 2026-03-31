T.C. OSMANİYE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince Faruk ve Amine oğlu, 01/01/1985 doğumlu, Rahime Hatun Mahallesi 9057 sokak No:11C Merkez/OSMANİYE adresinde ikamet eden Fuat HANAŞ, Kemal ve Nadya oğlu, 10/08/2001 doğumlu, Rahime Hatun Mahallesi Şehit Nazmi İnekçi Sokak No:14 İç Kapı No: 2 Merkez OSMANİYE adresinde ikamet eden Muhammed ELNEMNİS'in tüm aramalara rağmen bulunamamış olmaması, müşteki sanıkların mernis adreslerinin bulunmaması, müşteki sanık Fuat'ın sınır dışı edilmiş olması nedeniyle tebligat yapılamadığından, basit yaralama suçundan "Davaya ilişkin iddia ve savunmalarınızı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, ayrıca hakkınızda 5237 sayılı TCK'nin 58. maddesinin uygulanması ihtimaline binaen 5271 sayılı CMK nun 226. md. gereğince ek savunmalarınızı yapmanız, savunmalarınızı bildirmeniz halinde dilekçenizde yer alan hususların Mahkememizce değerlendirmeye alınacağı, 15 günlük süre geçtikten sonra yazılı olarak dilekçe verilmese de mahkememizce duruşma yapılmaksızın hakkınızda hüküm verileceği, 15 günlük süre sonunda mahkememizce verilecek hükmün tarafınıza ayrıca tebliğ edileceği ihtar olunur." şeklinde;

İlanın, bir defaya mahsus olmak üzere RESMİ GAZETEDE ilan ettirilerek, ilana ait gazete ile birlikte faturanın mahkememize gönderilmesi rica olunur.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.30.03.2026