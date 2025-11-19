Resmi İlanlar
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
2025/271 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, AKYAR Mahalle/Köy, 356 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPO ...
Adresi : Akyar Mahallesi, 25093 Sokak, Doktorlar Sitesi, D Blok, No:90D, Kat:2, Daire:5 Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: tapu üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Müdürlüğünün 99 yıllığına kiralama şerhi vardır!
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:25
18/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.