T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, AKYAR Mahalle/Köy, 356 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPO ...

Adresi : Akyar Mahallesi, 25093 Sokak, Doktorlar Sitesi, D Blok, No:90D, Kat:2, Daire:5 Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 200 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu üzerinde Türkiye Elektrik Dağıtım Müdürlüğünün 99 yıllığına kiralama şerhi vardır!

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:25

18/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.